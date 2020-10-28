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Dünya Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 69 sivil öldü, 322 kişi yaralandı
Dünya

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 69 sivil öldü, 322 kişi yaralandı

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 69 sivil hayatını kaybetti, 322 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:52:00 -
Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 69 sivil öldü, 322 kişi yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül - 28 Ekim tarihleri arasında Ermenistan'ın saldırılarının yol açtığı kayıpları açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, 322 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırıları sırasında 2 bin 338 ev, 92 daire ve 415 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

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