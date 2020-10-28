  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 69 sivil öldü, 322 kişi yaralandı
Aktüel

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 69 sivil öldü, 322 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:33:02 -
Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 69 sivil öldü, 322 kişi yaralandı

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 69 sivil hayatını kaybetti, 322 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 28 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 322 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 338 ev, 92 apartman ve 415 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hükümet'ten flaş karar! İkinci bir emre kadar durduruldu
Gündem

Hükümet'ten flaş karar! İkinci bir emre kadar durduruldu

Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre bu süreçte istifa talepleri kabul edilmeyecek ve iki..
İYİ Parti'li belediyeden şaşırtan hareket! MHP bayrağı astılar
Gündem

İYİ Parti'li belediyeden şaşırtan hareket! MHP bayrağı astılar

31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimde İYİ Parti’nin kazandığı Nazilli Belediyesi’ne, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bayrağı asıldı. Nazilli..
Boykotu itibarsızlaştırmasına sert tepki: 'Çocukça şeyler' ise sen niye korkuyorsun Ali Babacan?
Gündem

Boykotu itibarsızlaştırmasına sert tepki: 'Çocukça şeyler' ise sen niye korkuyorsun Ali Babacan?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ali Babacan'ın Peygamberimiz'e hakaret eden Macron'a sessiz kalıp Cumhurbaşka..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay