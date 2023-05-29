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Gündem Azerbaycan'da Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası halk sokaklara döküldü
Gündem

Azerbaycan'da Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası halk sokaklara döküldü

Yeniakit Publisher
2023-05-29 15:07:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk ve Azerbaycan vatandaşları halk sokaklara dökülerek, Erdoğan'ın zaferini coşkuyla kutladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önüne giden vatandaşlar, büyükelçiliğin yakınlarındaki Atatürk Parkı'nda toplandı. Buradaki anıt önünde Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atan vatandaşlar, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile AK Parti flamalarını sallayarak, havai fişeklerle kutlama yaptı.

Bakü'deki şehitliğe toplanan vatandaşlar da Erdoğan'ın seçim zaferini coşkuyla kutladı.


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