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Dünya Azerbaycan'da da vakalar artmaya devam ediyor! İşte son durum
Dünya

Azerbaycan'da da vakalar artmaya devam ediyor! İşte son durum

Azerbaycan’da son 24 saatte 4 bin 267 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 138 bine yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:54:00 -
Azerbaycan'da da vakalar artmaya devam ediyor! İşte son durum

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 267 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 41 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada 2 bin 566 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 138 bine, hayatını kaybeden kişi sayısı ise bin 551’a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 83 bin 800 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 797 bin 26 korona virüs testi yapıldı.

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