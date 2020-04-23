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Azerbaycan’da bulunan 181 Türk vatandaşı Ordu’ya getirildi

Azerbaycan’da bulunan 181 Türk vatandaşı, uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.

2020-04-23 00:43:10 -
Azerbaycan’da bulunan 181 Türk vatandaşı Ordu’ya getirildi

Azerbaycan’da bulunan 181 Türk vatandaşı, uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi. Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, otobüsler ile kendileri için hazırlanan yurda götürüldü.



Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının, ülkeye getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Azerbaycan’da bulunan 181 Türk vatandaşı uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşların, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına girişleri sağlandı.



Uçaktan inen Türk vatandaşlarının işlemleri tamamlandıktan sonra otobüsler ile Ordu’da kendileri için hazırlanan yurdu yerleştirileceği ve burada 14 gün boyunca karantina altına alınacakları öğrenildi.

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