Azerbaycan'da ateşkes nasıl denetlenecek?

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayav ile bakanlıkta biraraya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Azerbaycan'ın Karabağ zaferine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu "Azerbaycan 30 yıldır işgal altında olan topraklarını geri alıyor. Bu büyük bir başarı." dedi.

'Azerbaycan her seferinde ateşkesten yana olduğunu gösterdi'

Daha önce varılan üç ateşkes anlaşmasının da Ermenistan tarafından bozulduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Azerbaycan her seferinde, ateşkesten ve sorunun siyasi bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu gösterdi. Ama hepsinde ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Yani savaş isteyen ve çatışmaların sürmesini isteyen Ermenistan'dı. Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi. Güçlü Azerbaycan ordusu, işgal edilmiş topraklarını işgalci Ermenistan'ın elinden bir bir aldı. En sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Ermenistan pes etmek zorunda kaldı." dedi.

'Ateşkesin denetlenmesi sürecinde de mücadele edeceğiz'

Ateşkesin nasıl denetleneceği hususunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi bunun (ateşkesin) nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

"Savaşı başlatan, sivillere saldıran Ermenistan'dı." diyen Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hem işgalcisin, hem de saldırgansın. Bunun bedelini ödettirirler. Bundan sonraki süreci hep birlikte yürüteceğiz. Hayırlı olsun ve bu bir ders olsun. İnşallah sahada ve masadaki çalışmalarda da diğer gelişmeleri birlikte takip edeceğiz, bilgileri sizlere vereceğiz."