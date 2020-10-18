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Gündem Azerbaycan’a Türkiye’nin her yanından destek
Gündem

Azerbaycan’a Türkiye’nin her yanından destek

Türkiye’nin dört bir yanında Azerbaycan’a destek sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:24:00 -
Azerbaycan’a Türkiye’nin her yanından destek

İstanbul’da Sivil toplum Kuruluşları, Azerbaycan halkına ve ordusuna destek amacıyla Kartal Merkez Camii önünde bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Ebubekir Taşyürek, “Ermenistan ve bağlı unsurları savaş suçu işlemektedir. Bütün dünya çok iyi bilmelidir ki bizler devlet ve millet olarak canıyla ve kanıyla uluslararası hukukun ve vicdanın gereğini yerine getirmeye çalışan Can Azerbaycan’ın yanındayız”dedi.

İzmir’de de çok sayıda derneğin yer aldığı Can Azerbaycan Platformu, Fransa’nın Ermenistan’ı destekleyen politikalarını, İzmir Fahri Konsolosluğu önünde toplanarak protesto etti. Başkent’te de Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve beraberindekiler, Ulus Meydanı’nda esnaf ve vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıttı. Adana’da ise Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından Azerbaycan’a destek için araç konvoyu oluşturuldu.

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