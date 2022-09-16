Azerbaycan'a satışına izin vermemişlerdi... Fransız takozuna Türkiye'den milli çözüm

Milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk seyir füzesi olan SOM, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. SOM’un ihracatına yönelik olarak Fransa’nın engeli ise milli turbojet füze motoru KTJ-3200 ile birlikte ortadan kalkacak.

Türkiye ile Azerbaycan, yakın geçmişte SOM Seyir Füzesi satışı için mutabakata varmıştı. Hatta 2018 yılında Azerbaycan’da gerçekleştirilen bir geçit töreni esnasında, SOM-B1 Seyir Füzesi Mock-Up’ı da sergilenmişti. Ancak şu ana kadar Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne yönelik bir SOM teslimatı gerçekleştirildiğine dair bilgi, açık kaynaklara yansımadı.

SOM Seyir Füzesi, halihazırda Fransız Safran şirketi üretimi TR40 Turbojet Motoru’nu kullanıyor. Fransa’nın, TR40 tedariki ile ilgili olarak siyasal ilişkilere bağlı olarak Türkiye’ye güçlük çıkarttığı biliniyor. Bu kapsamda Azerbaycan’a yönelik SOM Seyir Füzesi ihracatının da Fransa’nın motor ambargosu sebebiyle şu ana kadar gerçekleştirilemediği öngörülüyor.

Ancak Kale Arge tarafından geliştirilen ve kısa sıra içerisinde seri üretim teslimatları Roketsan’a gerçekleştirilecek olan KTJ-3200 Turbojet Motoru ile birlikte hem Türk Hava Kuvvetleri hem de Azerbaycan Hava Kuvvetleri için SOM Seyir Füzesi üretimine bu yılın sonundan itibaren daha da artan bir tempoda devam edileceği öngörülüyor. Açık kaynak bilgilerine göre SOM Seyir Füzesi için halihazırda 400 adetten fazla bir resmi sipariş mevcut.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje ile Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-3200 Turbojet Motoru, çok yüksek oranda yerli imkanlarla üretiliyor.

Hem ATMACA Gemisavar Füzesi hem de SOM Seyir Füzesi’nde kullanılacak motor, herhangi bir ülkenin ihracat iznine tabi değil. Bu sebepten ötürü ATMACA ve SOM Füzeleri, bundan sonra daha rahat bir şekilde ihraç edilebilecek.

SOM Seyir Füzesi

Hava Kuvvetleri Komutanlığının (Hv.K.K.lığı) seyir füzesi ihtiyacının giderilmesi amacıyla Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) Geliştirme Projesi, 2006 yılının Nisan ayında TÜBİTAK SAGE ana yürütücülüğünde başlatılmıştı.

SOM Sisteminin modüler yapısı, farklı varyantların oluşturulmasına olanak sağlayarak benzer füze sistemlerine kıyasla daha fazla operasyonel esneklik sunmaktadır.

230 kg harp başlığı ağırlığına sahip füzenin toplam ağırlığı yaklaşık 600 kg’dır. Füzenin toplam boyu yaklaşık 4 metredir ve 250+ kilometre menzile sahiptir. Füzenin üretimi, Roketsan tarafından geliştirilmektedir.

Proje kapsamında, şu ana kadar SOM-A ve SOM-B1 Füzelerinin geliştirme faaliyetleri tamamlanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları gerçekleştirildi. SOM-B2, SOM-C1, SOM-C2 ve SOM-J Füzelerinin geliştirme çalışmaları ise halihazırda devam ediyor.

ATMACA Gemisavar Füzesi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gemisavar füze ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için ATMACA Güdümlü Mermi G/M Projesi, 2009 yılında başlatıldı. Bu kapsamda Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen Aktif Radar Arayıcı Başlığa sahip 250+ kilometre menzilli ATMACA Gemisavar Füzesi, kapsamlı test faaliyetlerinin ardından Kasım 2019 tarihinde, MİLGEM TCG KINALIADA (F-514) Korveti’nden ilk kez ateşlendi.

Bu atış testi esnasında ATMACA, deniz yüzeyindeki sabit hedefi başarıyla vurdu.

ATMACA Füzesi, 18 Haziran 2021 tarihinde icra edilen diğer bir test esnasında ise yine KINALIADA Korveti’nden ateşlendi ve ilk kez gerçek bir gemi hedefini vurdu. Hedef gemi, ATMACA Füzesi ile vurulduktan sonra battı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 140 kilometre menzilli Harpoon (ABD) Gemisavar Füzelerinin yerini alacak olan ATMACA Gemisavar Füzesi, 220+ kilometre menzile sahiptir. Sistem, envanterde mevcuttur.

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