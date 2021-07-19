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Dünya Azerbaycan ve Ermenistan arasında yoğun çatışma
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yoğun çatışma

Ermenistan ve Azerbaycan, karşılıklı olarak saldırı suçlamasında bulundu. İki ülke orduları arasında, Türkiye sınırı yakınında yoğun çatışma yaşandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 21:55:00 -
Azerbaycan ve Ermenistan arasında yoğun çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordu birliklerinin bu akşam saat 16.00’dan (TSİ) itibaren Nahıçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Sadarak ilçesindeki Azerbaycan mevzilerine yoğun ateş açtığını bildirdi.

Açıklamada, “Yanıt ateşle düşman bastırıldı. Halihazırda bu yöndeki durum istikrarlı, durum tamamen ordu birliklerimizin kontrolü altında” ifadesine yer verildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı da çıkan çatışmadan Azerbaycan tarafını sorumlu tuttu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun provokasyona başvurduğu belirtilerek, “Saat 17.40’tan (TSİ) itibaren Azerbaycan ordu birlikleri farklı kalibreli ateşli silahlardan, Yerash köyü yakınlarındaki Ermeni mevzilerini ateşe tuttu, saldırı karşılıklı yoğun atışmaya yol açtı” dendi.

Ermenistan ordusunda ölü ve yaralıların olmadığı kaydedilen açıklamada, “Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafının yeni provokasyonunu kınıyor ve bu türden her bir eylemin Ermeni tarafının sert tepkisiyle karşılaşacağı yönünde uyarıyor. Gerilimin tırmanmasından tamamen Azerbaycan’ın askeri ve siyasi yönetimi sorumluluk taşıyor” ifadesine yer verildi.

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