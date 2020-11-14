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Dünya Azerbaycan ve Ermenistan arasında karşılıklı iade
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan arasında karşılıklı iade

Şuşa’daki çatışmalarda hayatını kaybeden Azerbaycan askerlerinin naaşları ile Ermenistan askerlerinin cesetleri karşılıklı iade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:26:00 -
Azerbaycan ve Ermenistan arasında karşılıklı iade

Şuşa'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Azerbaycan askerlerinin cenazeleri ile Ermeni askerlerinin cenazeleri karşılıklı olarak iade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savaş alanında kalan Ermeni askerlerin cenazelerinin Dağlık Karabağ'da görevli Rus askerleri tarafından iade edildiği bildirildi.

Açıklamada 6 şehidin cenazelerinin de Azerbaycan'a iade edildiği kaydedildi.

Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında tarafların cenazeleri ve tutukluları takas edeceği belirtildi.

Azerbaycan ordusu 8 Kasım'da Şuşa şehrini işgalden kurtarmıştı.

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