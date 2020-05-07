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Aktüel

Azerbaycan, vatandaşlarını Türkiye’den tahliye etti

Azerbaycan, vatandaşlarını korona virüs salgını nedeni ile Türkiye’den tahliye etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 23:19:28 -
Azerbaycan, vatandaşlarını Türkiye’den tahliye etti

Azerbaycan, vatandaşlarını korona virüs salgını nedeni ile Türkiye’den tahliye etti.



Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke yurtdışında bulunan vatandaşlarını tahliye ediyor. Azerbaycan, korona virüs salgını nedeni ile Türkiye’de bulunan 212 vatandaşını Azerbaycan Havayollarının (AZAL) düzenlediği 2 tarifeli uçuş ile İstanbul’dan başkent Bakü’ye tahliye etti. Azerbaycan Hava Yolları Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, AZAL’ın bu hafta içinde Rusya’nın başkenti Moskova’dan tarifeli uçuş ile 169 vatandaşı daha başkent Bakü’ye tahliye ettiği aktarıldı.



Tahliye edilen tüm vatandaşlar karantina altına alındı. Azerbaycan’da toplam korona virüs vaka sayısı 2 bin 204’e, hayatını kaybedenler ise 28’e yükseldi.

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