  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistan'ın sivil halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada
Aktüel

Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistan'ın sivil halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:10:48 -
Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistan'ın sivil halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!
Gündem

Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!

Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’yi derinden sarsan FETÖ iddiası sonrası solak medya Özdağ’a operasyon çekmeye başladı. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursa..
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
İran'dan skandal Türkiye haberi! Böyle skandal görülmedi
Dünya

İran'dan skandal Türkiye haberi! Böyle skandal görülmedi

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken İran, Türkiye'ye yönelik suçlayıcı tavrını koruyor.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay