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Dünya Azerbaycan televizyonunda Kılıçdaroğlu'na füze! Spikerin yorumu sosyal medyayı kırdı geçirdi
Dünya

Azerbaycan televizyonunda Kılıçdaroğlu'na füze! Spikerin yorumu sosyal medyayı kırdı geçirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-02 18:02:00 - 2023-06-02 18:08:22

Azerbaycan kanalında spikerin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 12. seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yorumu sosyal medyayı kırdı geçirdi.

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, seçim sonrasında Azerbaycan'da bir TV kanalında ortaya çıkan görüntü de sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması için "Recep Tayyip Erdoğan yeniden kardeş ülkenin cumhurbaşkanı seçildi, sanki kendi ülkemizin sevinci kadar sevindik can kardeşlerimizin adına" yorumunda bulunan Azerbaycan kanalındaki spiker, yarıştan mağlubiyetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Nihayetinde ise vaaay vay Kemal"

Kadın spiker yayın sırasında "Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vaaay vay Kemal" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı spikerin Kılıçdaroğlu yorumu sosyal medyayı kırdı geçirdi.
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Yorumlar

Bülent

Vallahi çok güzel ya.gulmekten kırıldım..::)))

İmam Hüseyin

Vay vay kemale de ermenistan çok üzüldü
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