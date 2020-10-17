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Dünya Azerbaycan sinsi düşmanın planını açıkladı! Ermenistan İran'a roket attı
Dünya

Azerbaycan sinsi düşmanın planını açıkladı! Ermenistan İran'a roket attı

İran'ın Hüdaferin ilçesinde 2 köye düşen roketlerle ilgili Azerbaycan açıklamada bulundu. Azerbaycan, Ermenistan'ın İran'a bilerek roket attığını ve Azerbaycan'a karşı provokasyon yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 00:10:00 -
Azerbaycan sinsi düşmanın planını açıkladı! Ermenistan İran'a roket attı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran topraklarına düşen roketlerin provokasyon yapmak isteyen Ermenistan ordusunca atıldığını duyurdu.

Ermenistan'dan yeni provokasyon

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürdüğü, geri çekilen Ermenistan güçlerinin provokasyon amacıyla İran'a roket attığı bildirildi.

Açıklamada, "Sinsi düşmanın bu hareketi bizi öfkelendiriyor ve kardeş İran halkının endişesini paylaşıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan'dan İran'a mesaj

Azerbaycan'a dost ve kardeş ülke olan İran'ın, Ermenistan'ın saldırgan politikasını kınadığı ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiği hatırlatılan açıklamada, "Bugün, kardeş İran halkının dayanışmasını hissediyor ve İran hükümetinin resmi olarak ilan ettiği desteği takdir ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İran'a roket atılmıştı

Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar nedeniyle İran'ın Hüdaferin ilçesinde 2 köye 10 roket düşmüş, roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılmış, bir kişi de yaralanmıştı. İran, tarafları aynı durumun tekrarlanmaması konusunda tarafları uyarmıştı.

 

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