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Dünya Azerbaycan 'Savaş hali' ilan etti
Dünya

Azerbaycan 'Savaş hali' ilan etti

Azerbaycan, Ermenistan'ın küstah ve provoke edici saldırıları sonrası ülkede 24 saatliğine 'savaş hali' ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:19:00 -
Azerbaycan 'Savaş hali' ilan etti

Bu sabah saatlerinde Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik küstah saldırıları sonrası ateşkes resmen bozuldu.

Azerbaycan Ordusu, karşı saldırılar ile işgal altındaki bazı köyleri düşman Ermenistan güçlerinden geri aldı.

Bu gelişmeler yaşanırken Azerbaycan Meclisi, 24 saat için seferberlik ilan etti.

Cephe hattı ve riskli bölgeler için savaş hali ilan eden Azerbaycan'da sıkıyönetim resmen ilan edildi.

Çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü

Azerbaycan, sabah saatlerinde yapılan saldırılara jet cevap vermesinin ardından 50’nin üzerinde Ermeni askerinin öldüğü tahmin ediliyor.

‘Türk İHA’sı bölgede’ iddiası

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında uçuşu gözlenen belirsiz bir insansız hava aracının Türkiye’ye ait Bayraktar TB2 olduğu iddia edildi.

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