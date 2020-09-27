Azerbaycan 'Savaş hali' ilan etti
Azerbaycan, Ermenistan'ın küstah ve provoke edici saldırıları sonrası ülkede 24 saatliğine 'savaş hali' ilan etti.
Bu sabah saatlerinde Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik küstah saldırıları sonrası ateşkes resmen bozuldu.
Azerbaycan Ordusu, karşı saldırılar ile işgal altındaki bazı köyleri düşman Ermenistan güçlerinden geri aldı.
Bu gelişmeler yaşanırken Azerbaycan Meclisi, 24 saat için seferberlik ilan etti.
Cephe hattı ve riskli bölgeler için savaş hali ilan eden Azerbaycan'da sıkıyönetim resmen ilan edildi.
Çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü
Azerbaycan, sabah saatlerinde yapılan saldırılara jet cevap vermesinin ardından 50’nin üzerinde Ermeni askerinin öldüğü tahmin ediliyor.
‘Türk İHA’sı bölgede’ iddiası
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında uçuşu gözlenen belirsiz bir insansız hava aracının Türkiye’ye ait Bayraktar TB2 olduğu iddia edildi.