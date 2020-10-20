Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan cepheyle ilgili yapılan açıklamada, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zangilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermeni güçlerine yönelik operasyonların Azerbaycan'ın üstünlüğüyle gece boyunca değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

Ermeni kuvvetlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havan topları ile ateş açtığı açıklamasında, Azerbaycan ordusunun Ermenilere ait 2 T-72 tankı, 4 Grad füze sistemi, 1 D-30 obüs ve 5 araç imha ettiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği ve cephedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.