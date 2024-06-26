Azerbaycan ordusunun gurur günü! Türkiye dostu: Kardeş ülke Azerbaycanlı Mehmetçikleri ziyaret etti

24 Haziran'da "Azerbaycan Sivil Toplum Örgütleri İş Birliği Forumu" kapsamında Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle 200'e yakın sivil toplum örgütü, ortaklaşa askeri birlikte görevli Azerbaycanlı Mehmetçikleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında sivil toplum temsilcilerine askeri silah ve askeri teçhizatlar tanıtılırken, sınır muhafızları eşliğinde, eğitim sahası bölgesinde bir dizi askeri teçhizatla gezilmesi için gerekli koşullar oluşturuldu.

Ziyarete ayrıca, Zengilan savaşlarında kahramanca şehit düşen sınır birlikleri mensubu, "Karabağ" nişanı ile ödüllendirilen Yüzbaşı Aşur Cemiyev’in oğlu İsmayıl Cemiyev ve Gubadlı uğruna şehit olan Adli Yüzbaşı Ruhin Halilov’un kızı Melisa Halilova da katıldı.

Daha sonra Savaş, Çalışma ve Silahlı Kuvvetler Gazileri Örgütü Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Yedek Kuvvetlerde albay rütbesinde görev yapan Celil Halilov, şehit annesi Vatan Namine (Vatan uğrunda) Şehit Ailelerine Destek Sivil Toplum Örgütü Başkanı Tunzala Abdulalimova ve Azeri Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı da askeri heyet önünde bir konuşma yaparak, Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutlayıp, çalışmalarında başarılar diledi.

Sivil Toplum Örgütleri Devlet Desteği Ajansı ve Azerbaycan Ulusal STK Forumu tarafından askerlere bayram hediyeleri takdim edildi.

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Etkinlik, Devlet Sınır Hizmeti’ne bağlı müzik grubunun gerçekleştirdiği bayram konseriyle devam etti.