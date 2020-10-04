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Dünya Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail'i Ermenistan işgalinden kurtardı
Dünya

Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail'i Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cebrail kenti ile birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:03:00 -
Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail'i Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail şehrinin ve birkaç köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." bilgisini paylaşıldı.

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