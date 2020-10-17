Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönündeki durumun gergin kaldığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan kuvvetlerinin savunma hatlarını farklı yönlerde kırmayı ve ilerlemeyi başardığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan askerlerinin harekatlarda uygun bazı tepe ve mevziler ele geçirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Ermeni ordusuna ait 7 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 8 D-30 ve 1 D-20 obüs ve 10 mühimmat taşıyan aracın imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, Ermeni ordusunun 5. muhrip alayının 1. taburunun çok sayıda ölü ve yaralı bırakarak geri çekildiğine dikkat çekilirken, 1. motorlu alaydan yaklaşık 300 askerin mevzilerini terk ederek kaçtığı bildirildi.

Açıklamada Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı olduğu vurgulandı.

Ermeni ordusunun insani ateşkesi ihlal ettiğinin altı çizilen açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi vilayetlerinin Ermenistan tarafından ateşe verildiği kaydedildi.