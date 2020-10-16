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Dünya Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı
Dünya

Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:39:00 -
Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın kahraman  ordusunun saldırgan ve hukuk tanımaz Ermenistan'ın işgalinden 3 köyü daha kurtardığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Azerbaycan ordusun kahramanca savaşarak Ermenistan işgalinden  Hocavend, Hirmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." dedi.

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