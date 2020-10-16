Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın kahraman ordusunun saldırgan ve hukuk tanımaz Ermenistan'ın işgalinden 3 köyü daha kurtardığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Aliyev Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Azerbaycan ordusun kahramanca savaşarak Ermenistan işgalinden Hocavend, Hirmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." dedi.