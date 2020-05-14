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Aktüel

Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikat yapacak

Azerbaycan ordusu, 10 bin askerin katılacağı geniş kapsamlı bir tatbikat yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:48:15 -
Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikat yapacak

Azerbaycan ordusu, 10 bin askerin katılacağı geniş kapsamlı bir tatbikat yapacak.


Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in onayladığı plana göre 18 Mayıs’ta düzenleneceği belirtildi. 10 bin askerin katılımıyla yapılacak tatbikatta temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve yeni silahlar atış yapılarak denenecek. Tatbikatta 120 tank ve zırhlı araç, 200’e yakın füze ve top sistemi, 30’a yakın uçak, helikopter ve insansız hava araçları da yer alacak.


Tatbikat, 22 Mayıs’a kadar devam edecek.

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