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Aktüel Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti
Aktüel

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:55:25 -
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 250 tank ve zırhlı aracını imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi.

Çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi, teçhizat ve silahları imha edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."

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