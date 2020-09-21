Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait insansız hava aracının akşam saatlerinde düşürüldüğü belirtildi.
İHA'nın vurulan parçalarının arandığı kaydedildi.
Açıklamada, İHA'nın nerede vurulduğuna dair herhangi bir bilgi verilmezken, sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan ile sınırı olmayan Şemkir ilinde meydana geldiği iddia edildi.