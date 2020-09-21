  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Dünya

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 07:30:00 -
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait insansız hava aracının akşam saatlerinde düşürüldüğü belirtildi.

İHA'nın vurulan parçalarının arandığı kaydedildi.

Açıklamada, İHA'nın nerede vurulduğuna dair herhangi bir bilgi verilmezken, sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan ile sınırı olmayan Şemkir ilinde meydana geldiği iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Enes Batur'un karantinadan kaçması boşuna değilmiş
Medya

Enes Batur'un karantinadan kaçması boşuna değilmiş

Geçtiğimiz günlerde karantinadan kaçmasıyla gündeme gelen Youtuber Enes Batur’un aylık 1,1 milyon dolar olduğu iddia edildi.
Libya'dan kritik Türkiye açıklaması
Dünya

Libya'dan kritik Türkiye açıklaması

Libya Türkiye'yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladı.

Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı
Gündem

Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını bir türlü hazmedemeyen Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan ve sahibi Fransa’nın provokasyonlarına Alm..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı