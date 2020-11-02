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Aktüel Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor
Aktüel

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 07:18:47 -
Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.


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