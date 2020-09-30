Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini kuşatma altına aldı

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarma operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter köyüne saldırıda bulunduğu haberleri ajanslar tarafından geçilirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerinin kuşatma altına alındığını açıkladı.

Ermeni güçler kuşatma altına alındı

Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirten Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerinin kuşatma altına alındığını duyurdu.

Ermenistan ordusu darmadağın

Öte yandan 27 Eylül'den bu yana düzenlenen saldırıların bilançosuna ilişkin açıklamada bulunan Bakanlık, 2 bin 300 Ermeni askerinin öldürüldüğünü ve/veya yaralandığını, yaklaşık 130 tank ve diğer zırhlı aracın, 200’den fazla topçu, roketatar, havan sisteminin, yaklaşık 25 adet hava savunma sisteminin, 6 farklı kontrol ve komuta-gözlem noktalarının, 5 adet mühimmat deposunun ve yaklaşık 50 adet tanksavar aracının imha edildiğini kaydetti.