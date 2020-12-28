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Aktüel Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 823 şehit verdi
Aktüel

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 823 şehit verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:26:10 -
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 823 şehit verdi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 823 şehit verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgileri güncelledi.

Daha önce 2 bin 802 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 823'e çıktığı belirtildi.

Şehit askerlerden kimliği henüz belirlenemeyen 50'den fazlasının teşhisi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, kayıp olan 30'dan fazla askerin bulunması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bakanlık, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyu ile paylaştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den ve 1 Aralık'ta Laçın'dan çekilmişti.

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