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Dünya Azerbaycan ordusu, AKINCI TİHA'larla tatbikat yaptı
Dünya

Azerbaycan ordusu, AKINCI TİHA'larla tatbikat yaptı

Yeniakit Publisher
2024-03-01 16:32:00 -

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçlarıyla (TİHA) tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar AKINCI TİHA'larla hava keşif, temsili düşmana ait yüzey hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve diğer görevlerin icra edildiği bildirildi.

TİHA BÜTÜN AYRINTILARIYLA KONTROL EDİLDİ

Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, AKINCI TİHA'ların görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ikmalinin yapılması, hangardan çıkarılması, piste getirilmesi ve havalanması yer aldı.

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