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Aktüel Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Aktüel

Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:51:07 -
Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
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