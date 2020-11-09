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Aktüel Azerbaycan ordusu 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Aktüel

Azerbaycan ordusu 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:45:47 -
Azerbaycan ordusu 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Hocavend'in Mets Tağlar, Salaketin, Zoğalbulak, Aragül, Tağavard, Büyük Tağavard, Zerdanaşen ve Şeher, Hocalı'nın Şuşakend, Muhtar ve Daşaltı, Fuzuli'nin Aşağı Güzdek, Govşatlı, Mirzecamallı, Şekercik, Merdinli, Şıhlı, Karamemmedli, Dövletyarlı, Hacılı, Hüseynbeyli ve Saracık, Zengilan'ın Sobu, Karagöz ve İskenderbeyli, Cebrail'in Kalacık, Mollahesenli, Esgerhanlı, Yukarı Nüsüs, Aşık Melikli, Niftalılar, Gerer ve Çelebiler, Gubadlı'nın Karamanlı, Hendek, Hemzeli, Mahrızlı, Hal, Ballıkaya, Ulaşlı, Tinli, Hocahan, Boyuneker, Karakoyunlu ve Çereli, Laçın'ın Gülebürd, Sefiyan ve Türkler köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Aliyev ayrıca, Zengilan'ın Bartaz kasabası ile Bartaz (2 bin 300 metre), Sığırt (1370 metre), Şükürataz (2 bin metre) tepeleriyle isimsiz 5 stratejik tepenin kurtarıldığını bildirdi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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