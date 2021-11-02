Azerbaycan, o ülkeden savaş uçağı alacak
Azerbaycan’ın İslamabad Büyükelçiliği askeri ataşesi Albay Mehman Novruzov, Pakistan’dan JF-17 Thunder savaş uçağı satın almakla ilgilendiklerini doğruladı.
"Dunyanews.tv"de yer alan bilgiye göre, yerel basına konuşan Azerbaycan’ın İslamabad Büyükelçiliği askeri ataşesi Albay Mehman Novruzov, Pakistan’dan JF-17 Thunder savaş uçağı satın almakla ilgilendiklerini doğruladı.
Pakistan Hava Kuvvetleri’nin faal kullanımında olan JF-17 Thunder savaş uçaklarının ‘Block III’ modeli, ilk uçuşunu 29 Aralık 2019‘da Chengdu (Çin) CAC tesislerinde gerçekleştirmişti.