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Dünya Azerbaycan, o ülkeden savaş uçağı alacak
Dünya

Azerbaycan, o ülkeden savaş uçağı alacak

Azerbaycan’ın İslamabad Büyükelçiliği askeri ataşesi Albay Mehman Novruzov, Pakistan’dan JF-17 Thunder savaş uçağı satın almakla ilgilendiklerini doğruladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 22:23:00 -
Azerbaycan, o ülkeden savaş uçağı alacak

"Dunyanews.tv"de yer alan bilgiye göre, yerel basına konuşan Azerbaycan’ın İslamabad Büyükelçiliği askeri ataşesi Albay Mehman Novruzov, Pakistan’dan JF-17 Thunder savaş uçağı satın almakla ilgilendiklerini doğruladı.

Pakistan Hava Kuvvetleri’nin faal kullanımında olan JF-17 Thunder savaş uçaklarının ‘Block III’ modeli, ilk uçuşunu 29 Aralık 2019‘da Chengdu (Çin) CAC tesislerinde gerçekleştirmişti.

 

 

 

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