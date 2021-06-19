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Gündem Azerbaycan Milletvekili Fatma Yıldırım’dan Türk basınına övgü
Gündem

Azerbaycan Milletvekili Fatma Yıldırım’dan Türk basınına övgü

Akit’e açıklamada bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Fatma Yıldırım, 44 günlük savaş sırasında Azerbaycan’a destek olan Türk medyasına teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 09:22:00 -
Azerbaycan Milletvekili Fatma Yıldırım’dan Türk basınına övgü

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak bir medya platformu oluşturulmasının mücadelemizi daha da güçlendireceğini belirten Yıldırım, şunları dile getirdi:

Savaşı medyada da verdik

“Büyük Vatan Savaşı sırasında dostlarımızı ve düşmanlarımızı bir kez daha tanıdık. 44 gün boyunca bilgi cephesinde de savaş yoğun geçti. Batı medyasının, Rus medyasının daha çok Ermeni tarafının pozisyonunu destekleyerek dünya kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı söylenebilir. Ancak kardeş Türk medyası bu süreçte sonuna kadar Azerbaycan’ın yanında olmuş ve gerçek gerçeğin dünyaya iletilmesinde çok değerli bir rol oynamıştır. Türk medyası çalışanları, terör eylemlerine maruz kalan çatışma bölgesi, Gence, Berda ve Terter şehirlerinden canlı yayın yaparak Ermenilerin vandal ve barbar yüzlerini dünyaya taşıdı. Bu nedenle Türkiye medyasına teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
Yeni Akit Gazetesi

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