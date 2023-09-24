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Dünya Azerbaycan: “Karabağ'daki Ermeniler Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruyorlar”
Dünya

Azerbaycan: “Karabağ'daki Ermeniler Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruyorlar”

Yeniakit Publisher
2023-09-24 09:54:00 -
Azerbaycan: "Karabağ'daki Ermeniler Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruyorlar"

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını açıkladı.

Azerbaycan Karabağ’da Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının ardından bölgede yaşayan Ermeni nüfusun entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ'da yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını söyledi.

“Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir”

Karabağ’da yaşayan bütün Ermeni halkının vatandaşlık için başvuruda bulunabileceğini belirten Hacıyev, “Bu bölgede yaşayan Ermeni asıllı vatandaşların her birinin Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir. Onlara pasaport ve kimliklerin verilmesi konusu üzerinde çalışılıyor. Elbette başvuranlar var. Bu kişilerin temel isteği güvenlik ve sağlık meseleleridir” dedi.

“Karabağ'da Ermeni asıllı vatandaşların hakları ve güvenlikleri sağlanıyor"

Azerbaycan’da etnik kökenine bakılmaksızın vatandaşların haklarının sağlandığını vurgulayan Hacıyev, “Lenkeran, Bakü, Gence, Gusar'da Azerbaycan vatandaşlarının ve etnik grupların haklarının korunduğu ve eşit bir şekilde yaşadıkları gibi, Karabağ'da da Ermeni asıllı vatandaşların hakları ve güvenlikleri sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

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