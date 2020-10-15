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Dünya Azerbaycan istihbaratı tespit etti! Ermenistan'dan alçak plan
Dünya

Azerbaycan istihbaratı tespit etti! Ermenistan'dan alçak plan

Azerbaycan İstihbaratı (DTX) tarafından tespit edilen bilgilere göre, Ermenistan özel servisleri, Azerbaycan'ın büyük şehirlerinde, ordularının bir dizi yenilgisini örtbas etmek için terör örgütlerini kullanıp kaos çıkarmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 22:26:00 -
Azerbaycan istihbaratı tespit etti! Ermenistan'dan alçak plan

Azerbaycan İstihbaratı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan terör örgütlerini devreye sokarak kanlı bir eylem planı içinde olduğu belirtildi.

Azerbaycan istihbaratı açıklama yaptı

Azerbaycan Güvenlik Servisi, Azerbaycanlı vatandaşları şüpheli gördükleri kişileri derhal ilgili birimlere haber vermeleri konusunda uyardı.

ASALA'yı harekete geçirecekler

Yapılan açıklamada, 'Ermenistan, terörü destekleyen ve devlet düzeyinde terör eylemleri gerçekleştiren bir devlettir. Şu anda Ortadoğu'dan bazı terör örgütlerine mensup teröristler Ermeni silahlı kuvvetlerinde ve özel hizmetlerde hizmet veriyor. Azerbaycan istihbaratı şüpheli kişi ve durumların (012) 4059999 numaralı telefona bildirilmesini istedi.

Aynı zamanda Ermeni terör örgütü ASALA'nın son dönemde faaliyete geçmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki diplomatik misyonları ve personllerine dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

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Yorumlar

ALI

dunya 2 cephe TERORU KULLANAN KAATIL VE ISGALCI EMPERYALIST HACLI-SIYONIST DEVLETLERLE TASERONLARI bir tarafta, TERORUN MAGDURU OLAN MUSLUMANLAR-TURKLER-diger mazlumlar
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hizipsavar

sorun yok her şehide bir kelle alınır.göze göz dişe diş
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