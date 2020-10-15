Azerbaycan istihbaratı tespit etti! Ermenistan'dan alçak plan

Azerbaycan İstihbaratı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan terör örgütlerini devreye sokarak kanlı bir eylem planı içinde olduğu belirtildi.

Azerbaycan istihbaratı açıklama yaptı

Azerbaycan Güvenlik Servisi, Azerbaycanlı vatandaşları şüpheli gördükleri kişileri derhal ilgili birimlere haber vermeleri konusunda uyardı.

ASALA'yı harekete geçirecekler

Yapılan açıklamada, 'Ermenistan, terörü destekleyen ve devlet düzeyinde terör eylemleri gerçekleştiren bir devlettir. Şu anda Ortadoğu'dan bazı terör örgütlerine mensup teröristler Ermeni silahlı kuvvetlerinde ve özel hizmetlerde hizmet veriyor. Azerbaycan istihbaratı şüpheli kişi ve durumların (012) 4059999 numaralı telefona bildirilmesini istedi.

Aynı zamanda Ermeni terör örgütü ASALA'nın son dönemde faaliyete geçmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki diplomatik misyonları ve personllerine dikkatli olunması çağrısı yapıldı.