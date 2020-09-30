Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri almalı

Göksel Çağlav Ankara

İşgalci Ermenistan’ın, Azerbaycan’da sivillere yönelik saldırılarına karşı başlayan Azerbaycan/Ermenistan savaşında 4. gün geride kalırken, Azeri ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Azerbaycan ordusunun kara ve hava destekli ilerleyişinde, 246 km sınır hattı boyunca önemli noktalar ele geçirilirken, Ermenilerin kaçarken bazı yerleşim yerlerini yıkıp yağmaladıkları gözleniyor.

Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık gazetemiz Akit’e yaptığı değerlendirmede Azerbaycan’ın elini çabuk tutması gerektiğine işaret ederken, “Azerbaycan birkaç haftada işgal edilen topraklarının tamamını geri almalı. Çünkü Ermenistan Ortadoğu’dan getirdiği terör örgütü PKK ve ASALA üyesi teröristleri kullanarak cepheyi genişletmek istiyor. Böylece zaman kazanarak Batılı ülkelerin barış çağrıları kapsamında ateşkes ilan edilmesi Ermenistan’ın işine gelecek. Ermenistan işgal ettiği topraklarda barınmaya devam edecek. Azerbaycan önemli noktaları ele geçirmeye başladı. Bunu süratle devam ettirmeli. Özellikle Enerji ve ulaşım hatlarını kontrolüne alarak Ermenilerin harekat manevrasını bitirmeli. Azerbaycan’ın gücü, Ermenistan’a karşı çok güçlü, bunu kullanarak vakit kaybetmeden sahada kazanmalı” ifadelerini kullandı.

Ermenilere refah ve zenginlik yaramadı

ASSAM Strateji ve Güvenlik Uzmanı Ali Coşar da Ermenistan’ın 1992 Hocalı Katliamı ve devamındaki çatışmalarla, 600’ü aşkın Azerbaycanlı soydaşlarımızı şehit ettiğine değinerek, “Ermenistan daha 12 Temmuz 2020 tarihinde Azerbaycan/Tovuz kasabası yakınlarından geçen Azeri sınırına yaptığı baskın tarzındaki saldırının karşılığında gördüğü Azeri mukabelesinin yaralarını saramamışken, şimdi 27 Eylül sabahı bunu tekrarlayınca, bu ülkenin küstah ve Batının uşağı vasfındaki yönetici liderlerinin aklını yitirmiş olduğu veya bunların kulaklarına bazı emperyal devlet liderlerinin saldırı yönünde fısıldadığı akla geliyor. Bu arada; Ermeni Cumhurbaşkanı’nın bir dönem Fransız petrol şirketinin üst düzey yöneticiliğini yapmış olduğunu da hatırlamak lazımdır. Osmanlı İmparatorluğu tebası olarak, tarihlerinde hiç yaşamadıkları kadar refah ve zenginlik içinde yaşayan Anadolu’daki Ermeniler, bu iyi muamele ve kavuştukları zengin yaşam şartlarına rağmen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşında ve 1914 Sarıkamış Harekatında Ruslarla birlikte hareket ederek, onlara istihbarat temin etmişler, yol göstererek Doğu Anadolu’daki Rus İşgalini kolaylaştırmışlardır. Türk köylerinin basılarak masum kadın ve çocukların, ihtiyarların süngü ile toplu halde yakılması gibi birçok katliama imza atmışlardır” görüşünü dile getirdi.

Rusya ve Fransa’nın gazına mı geldi?

Ermenistan’ın tek başına böyle bir karara imza atamayacağına dikkat çeken Çoşar şöyle devam etti; “Ermenistan’ın, bu son saldırı ile, Rusya Federasyonu liderliğindeki, ‘Kolektif Güvenlik Anlaşması’ kapsamındaki bir Rus desteğine mi, yoksa Fransa’nın öteden beri alttan alta provoke ve teşvik ettiği, Ermenistan’a Türkiye kuzey doğu deniz sahillerinden, ‘Karadeniz’e çıkış emeli’ kışkırtması ile gaza mı geldiğine dikkat etmek lazım. Çünkü, Fransa 1915 olaylarını batıda en çok destekleyen ve davalara – yaptırımlara konu eden, bunun başta ABD olmak üzere tüm batı ülkelerinde yaygınlaşmasını isteyen devlet. 1,5 milyon Ermeninin katli yalanını uyduran devlet. Aslında 1,5 milyon kadar Türk ve Azeri’nin katledildiği belgelerle ispatlanmışken. Fransa Doğu Akdeniz ve Libya krizindeki tıkanmışlığı, Azerbaycan üzerinden açılacak bir Ermeni cephesi sayesinde hem Türkiye’nin dikkati ve gücünün bu bölgeye çekilmesini sağlayarak Libya ve Doğu Akdeniz’de rahatlamak istiyor olabilir hem de Türkiye ile Rusya’nın arasını bozmak istiyor olabilir.”