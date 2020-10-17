  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler
Gündem

Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatının imha edilme anı yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 12:01:00 -
Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler

Ermenistan'ın dün gece Azerbaycan'ın Gence kentine saldırması sonrasında, 13 sivil hayatını kaybetmişti. 40'tan fazla yaralının bulunduğu kentte, onlarca ev yıkıldı. Ekipler, enkaz altındaki sivillerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Aliyev "Cevabımızı savaş meydanında vereceğiz" demişti

Hain saldırıdan sonra ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Aliyev, "Ermenistan'a savaş sahasında cevap vereceğiz. İntikamımızı savaş meydanında alacağız. Bütün Azerbaycan halkı vatanseverlik gösteriyor. Ermenistan topraklarımızdan çıkarılacak. Kendi istekleriyle topraklarımızdan çıkmazlarsa biz onları köpek kovar gibi kovalarız. Daha büyük hacimde düşmanın askeri teçhizatı imha edildi. Savaş sahasında tam üstünlüğü elde ettik. Ermenistan bu kadar silahı nereden temin etti? Ermenistan'ı kim silahlandırıyor, bunu merak ediyoruz. Ermenistan'a kaçak yollardan silah ve teçhizat yollanıyor" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC'de ikinci turun galibini açıkladılar
Dünya

KKTC'de ikinci turun galibini açıkladılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili Gezici Araştırma'dan dikkat..
FETÖ'cü Emre Uslu kaç, S-400'ler geliyor!
Gündem

FETÖ'cü Emre Uslu kaç, S-400'ler geliyor!

Sinop'ta S-400 hava savunma sistemlerinin ilk test atışının gerçekleşmesi üzerine akıllara FETÖ'cü Emre Uslu'nun S-400'lerle ilgili paylaşım..
Dünya gündemindeki isim, Erdoğan için bunları söyledi: O bir dünya lideri
Siyaset

Dünya gündemindeki isim, Erdoğan için bunları söyledi: O bir dünya lideri

İşgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlarda dünyanın gündeminden düşmeyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Recep Tayyip Erdoğ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay