Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatının imha edilme anı yer aldı.
Ermenistan'ın dün gece Azerbaycan'ın Gence kentine saldırması sonrasında, 13 sivil hayatını kaybetmişti. 40'tan fazla yaralının bulunduğu kentte, onlarca ev yıkıldı. Ekipler, enkaz altındaki sivillerin kurtarılması için çalışma başlattı.
Aliyev "Cevabımızı savaş meydanında vereceğiz" demişti
Hain saldırıdan sonra ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Aliyev, "Ermenistan'a savaş sahasında cevap vereceğiz. İntikamımızı savaş meydanında alacağız. Bütün Azerbaycan halkı vatanseverlik gösteriyor. Ermenistan topraklarımızdan çıkarılacak. Kendi istekleriyle topraklarımızdan çıkmazlarsa biz onları köpek kovar gibi kovalarız. Daha büyük hacimde düşmanın askeri teçhizatı imha edildi. Savaş sahasında tam üstünlüğü elde ettik. Ermenistan bu kadar silahı nereden temin etti? Ermenistan'ı kim silahlandırıyor, bunu merak ediyoruz. Ermenistan'a kaçak yollardan silah ve teçhizat yollanıyor" demişti.