Azerbaycan Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu maçında Azerbaycan ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Peki, Azerbaycan Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?08 Eylül 2019 Pazar 23:05
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu maçında Azerbaycan ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Peki, Azerbaycan Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
EURO 2020 Elemeleri grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. E Grubu maçında Azerbaycan ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Peki, Azerbaycan Hırvatistan maçı hakkında tüm detaylar…
Azerbaycan Hırvatistan maçı hangi kanalda?
E Grubu maçında Azerbaycan ile Hırvatistan 9 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Bakcell Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele S Sport 2'de naklen yayınlanacak.
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