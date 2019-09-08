Azerbaycan Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu maçında Azerbaycan ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Peki, Azerbaycan Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu maçında Azerbaycan ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Peki, Azerbaycan Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020 Elemeleri grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. E Grubu maçında Azerbaycan ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Peki, Azerbaycan Hırvatistan maçı hakkında tüm detaylar… Azerbaycan Hırvatistan maçı hangi kanalda? E Grubu maçında Azerbaycan ile Hırvatistan 9 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Bakcell Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele S Sport 2'de naklen yayınlanacak. İşte, E Grubu puan durumu!

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