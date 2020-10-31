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Aktüel Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu
Aktüel

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-31 13:54:43 -
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu

BAKÜ (AA) - Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu.

Cebrail ve Zengilan illerinde yer alan Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak karakollarına Azerbaycan bayrağı dikildi ve Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler burada görev yapmaya başladı.

Azerbaycan ordusu, 27 yıl süren işgalin ardından Azerbaycan-Ermenistan sınırının 132 kilometrelik kısmını 22 Ekim'de tamamen kontrol altına almıştı.

Sınır hattının kurtarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkının yanı sıra İran halkını da kutlamıştı.




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