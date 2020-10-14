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Dünya Azerbaycan, Ermenistan'ın beklemediği gelişmeyi duyurdu
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın beklemediği gelişmeyi duyurdu

Azerbaycan, sivilleri hedef almak için ateşlemeye hazır hale getirilen Ermenistan'a ait balistik füzelerin imha edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 06:59:00 - 2020-10-14 07:01:39
Azerbaycan, Ermenistan'ın beklemediği gelişmeyi duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 14 Ekim, yerel saatle 01:00 civarında, Ermenistan’ın Azerbaycan'ın işgal altında bulunan Kelbecer bölgesi ile sınıra yakın bir noktaya birkaç balistik füze sistemi yerleştirdiği ve bu bölgedeki füze sistemlerinin, Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

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