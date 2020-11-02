Azerbaycan, Ermenistan'a ait 'KUB' uçaksavar füze sistemini imha etti
Azerbaycan ordusu kamikaze drone ile Ermenistan'a ait KUB Hava Savunma Sistemini (HSS) imha etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada imha anı görüntülerine de yer verildi.
Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonda yeni gelişme yaşandı. Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan’a ait “KUB” uçaksavar füze sistemini imha etti. Görüntülerde Azerbaycan ordusuna ait Kamikaze drone, Ermenistana ait KUB Hava Savunma Sistemini (HSS) imha ettiği görülüyor.
Kamikaze drone 'KUB'u imha etti
Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Terter’in Çardaklı köyünde yerel saatle 18.00’de işgalci Ermenistan’a ait “KUB” uçaksavar füze sisteminin imha edildiği belirtildi.
Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.