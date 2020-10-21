Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü!
Azerbaycan ordusunun keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Horadiz kasabası istikametinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
Dünde düşürülmüştü
Azerbaycan hava savunma güçleri dün de Ermenistan'a ait 2 İHA'yı düşürmüştü.