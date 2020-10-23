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Aktüel Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü
Aktüel

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:25:11 -
Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Ağcabedi istikametinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Azerbaycan hava savunma güçleri bugün Ermenistan'a ait 2 İHA'yı vurarak düşürmüş, 2 İHA ise teknik araçlarla yere indirilmişti.

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