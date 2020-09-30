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Aktüel Azerbaycan: Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı, dün dağa çarparak düştü
Aktüel

Azerbaycan: Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı, dün dağa çarparak düştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, uçaklardan birinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçağı tarafından düşürüldüğü iddiasının Ermenistan'ın dezenformasyonu olduğunu söyledi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:01:14 -
Azerbaycan: Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı, dün dağa çarparak düştü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının dün dağa çarparak düştüğünü bildirdi.

Hacıyev, yerel basına yaptığı açıklamada, dün havalanan uçakların ikisinin de dağa çarparak patladığını, Erivan yönetiminin kendi halkına doğru bilgi vermediğini belirtti.

Ermenistan tarafının başkalarını suçlamak yerine ikinci uçak ve pilotu hakkında bilgi vermesinin daha iyi olacağını vurgulayan Hacıyev, "Uçaklardan birinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçağı tarafından düşürülmesine ilişkin iddialar tamamen saçmadır ve Ermenistan'ın dezenformasyonudur." ifadesini kullandı.


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