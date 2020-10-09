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Dünya Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında olay sözler: Bekleyin, az kaldı
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında olay sözler: Bekleyin, az kaldı

Azerbaycan ordusundan General Hüseyin Mahmudov, Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Öz topraklarımızı azat etmeye, zafere az kaldı” dedi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:25:00 -
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında olay sözler: Bekleyin, az kaldı

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda 11’inci gün geride kaldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Departmanı’nın başında bulunan General Hüseyin Mahmudov, gelinen noktayı anlattı. Hürriyet'in haberine göre, Mahmudov, “Ordumuz çok sayıda cephede ilerlemeye devam ediyor. İlk önce düşman ateş noktalarını bertaraf ediyoruz. Bu kapsamda da bugüne kadar 250 tank, zırhlı araç, 270 top ile füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim gözlem mıntıkası ve yaklaşık 150 askeri kamyon ve araç, 7 mühimmat deposu, 10 komuta merkezi, bir S-300 hava savunma sistemini imha ettik" dedi.

27 yer kurtardık

Ordumuz şu ana kadar 25 km ilerleme sağladı. İşgal altındaki 27 yerleşim yerini geri aldık. Ermenistan ordusu, cephede bize karşı duramadı. Çok sayıda mevziyi bırakıp kaçtılar. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını almak için savaşıyor. Öz toprağımız, öz vatanımız için savaşıyoruz. Herkes böyle bilsin. Ordumuz çok sayıda cephede ilerlemeye devam ediyor. Karabağ’da işgal altındaki tüm topraklarımızı alana kadar durmayacağız. Öz topraklarımızı azat etmeye, zafere az kaldı.”

SİHA’lar bize güç kattı

General Mahmudov, cephedeki başarılarına Türk İHA ve SİHA’larının katkısının büyük olduğunu söylüyor: “Türkiye’den satın aldığımız ve Azerbaycan ordusunun envanterine giren İHA ve SİHA’lar bize büyük güç kattı. Çatışma alanında ordumuzun kabiliyetini arttırdı. Hava savunma sistemimize büyük katkısı oldu.”

PKK'lılar ile de savaşıyoruz

General Mahmudov, PKK’lı teröristlerin Ermenistan saflarında çatıştığı iddiasını doğruluyor: “Azerbaycan ordusu sadece işgalci Ermenistan ile değil, cepheye Libya’dan, Suriye’den taşıdıkları terör örgütleriyle de savaşıyor. Kimi getirirlerse getirsinler, kimden destek alıyorlarsa alsınlar Azerbaycan ordusunu durduramayacaklar. Ermenistan bölgeyi terör yuvası yapmak istiyor, buna izin vermeyeceğiz. Ermenistan askerlerini de onlara desteğe gelen terör örgütlerini de Karabağ’dan temizleyeceğiz.”

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