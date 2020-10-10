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Aktüel Azerbaycan: "Ermenistan ateşkesi kabaca ihlal ediyor"
Aktüel

Azerbaycan: "Ermenistan ateşkesi kabaca ihlal ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:27:07 -
Azerbaycan: "Ermenistan ateşkesi kabaca ihlal ediyor"

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusunun ateşkesi kabaca ihlal ederek saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.00'da ateşkes ilan edilmesi yönündeki mutabakata rağmen Ermenistan ordusunun cephenin Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı sivil yerleşim birimlerinin de Ermenistan ordusu tarafından top atışına tutulduğu kaydedildi.

Saldırı girişiminin Azerbaycan ordusunca başarıyla engellendiği, Ermenistan ordusuna karşılık verildiği ifade edildi.


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