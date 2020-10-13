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Gündem Azerbaycan elçisinden Türkiye açıklaması: Bunu dünyanın hiçbir yerinde kimse yapmaz
Gündem

Azerbaycan elçisinden Türkiye açıklaması: Bunu dünyanın hiçbir yerinde kimse yapmaz

Kahramanmaraş'tan bir vatandaşın kendilerine gönderdiği mektubu ve içerisindekileri anlatan Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, mektubu açtıklarında bir bayrak ve altın bir nişan yüzüğü ile karşılaştıklarını belirterek, bunu dünyanın hiçbir yerinden kimsenin yapmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 05:02:00 -

İşgalci Ermenistan ve Azerbaycan arasında sıcak çatışmalar devam ederken Türk halkının kalbi de adeta kardeş Azerbaycan ile birlikte atıyor.

Bu durumu kanıtlayan son olayı ise Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim anlattı. Harp Akademisi'nde düzenlenen törende konuşan İbrahim, büyükelçiliğe gelen mektuplardan birisinin tüylerini diken diken ettiğini açıkladı.

Mektubu açtıklarında içerisinden bir bayrak ve vatandaşın altın nişan yüzüğünün çıktığını belirten İbrahim şu şekilde konuştu:

Her gün elçiliğimize çok sayıda mektup gelir. 3 gün önce elçiliğe Kahramanmaraş'tan bir mektup geldi. Maraşlı kardeşimiz, Azerbaycan'a yardım için Türk bayrağıyla altın nişan yüzüğünü göndermiş. Bu bayrak benim bayrağım. İki bayrağın bizim için hiç farkı yok. Ama yüzüğü görünce hemen vatandaşı aradım ve bunu kabul edemeyeceğimi kendisine geri göndereceğimi söyledim. Ama kardeşimiz bana bu kararı eşi ile birlikte aldıklarını ve geri gönderirsem çok üzüleceğini söyledi. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse yapmaz.

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