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Gündem Azerbaycan duyurdu: Ermeniler Terter kentine saldırıyor... Çok sayıda yaralı var
Gündem

Azerbaycan duyurdu: Ermeniler Terter kentine saldırıyor... Çok sayıda yaralı var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırdığını açıkladı. Bölgeden alınan ilk bilgilere hedef alınan yerleşim yerlerinda şehit ve yaralılar var.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 08:19:00 - 2020-09-30 08:32:15
Azerbaycan duyurdu: Ermeniler Terter kentine saldırıyor... Çok sayıda yaralı var

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırıları sürüyor.

Geçtiğimiz gün Azerbaycan sınır köylerine saldırı düzenleyen Ermeni ordusu sivil yerleşim yerlerini vurarak çok sayıda sivili şehit etmişti. Azerbaycan ordusunun karşı saldırısında Ermeni ordusuna ağır zayiat verdirildi.

Çatışmaların sürdüğü bölgede yeni bir saldırı haber geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırdığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi. Hocavend'de konuşlu S300 sistemi etkisiz hale getirildi. Düşmanın 30'a yakın tank ve zırhlı aracı, 200'den fazla top ve roket sistemi, 25 hava savunma sistemi, 50 tanksavarı ve 5 cephaneliği imha edildi" bilgisine yer verildi.

Ermenistan’ın saldırılarına Azerbaycan ordusu misliyle karşılık veriyor.

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Yorumlar

kara

GUNLERDIR AZERBAYCAN SILIR VURMUYORUZ VURMAYIZ DIYOR! DUSMANDA OZELIKLE SIVUIL YERLERI VURUYOR! BENCE ZAMANI GELDI ONLARA BU SON OLSUN DEMENIN, DUNYAYA DUYURSUN AZERILER BIZ VURMADIK AMA ONLAR BIZIM SIVILERI VURMAYA DEVAM EDERSE BIZDE ONLARIN YAPTIGINI YAPMAK ZORUNDA KALACAGIZ.. SEN BIZ SIVILE ASLA SALDIRMAYIZ DEDIKCE ONLAR SALDIRACAKKK! ARTIK YETER... DUNYADAKI TUM MILLETLERE DUYURUN BIZDEN GUNAH GITTI SIVIL HALKI ONLAR VURMAYA DEVAM EDERSE BIZDE ONLARIN YONTEMINI KULANACAGIZ... KAVGANIN SONUCUNU DEGISTIRECEK SILAH DUSMANIN KULANDIGI SILAHI DUSMANA CAVIRMEK... BIR YANDANDA DUNYAYAB SOYLEMELIYIZ BU SALDIRGANLARIN BIRINCI DUNYA SAVASINDA OSMANLI YENILINCE NELER YAPTIKLARINI ARTIK DUSUNUN DEMEK GEREK HAFIZAYI TAZELE .. BEN AGRILI BIR KURD AILENIN COCUGUYUM ATALARIMDAN ERMENI LERIN YAPTIGI KATLIAMI DI9NLEYEREK BUYUDUM KURD CE YANI TURKUN TARIHI DEGILDI ORDAKI HALKIN HAFIZASIYDI..
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