Azerbaycan duyurdu: Ermeniler Terter kentine saldırıyor... Çok sayıda yaralı var
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırdığını açıkladı. Bölgeden alınan ilk bilgilere hedef alınan yerleşim yerlerinda şehit ve yaralılar var.
Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırıları sürüyor.
Geçtiğimiz gün Azerbaycan sınır köylerine saldırı düzenleyen Ermeni ordusu sivil yerleşim yerlerini vurarak çok sayıda sivili şehit etmişti. Azerbaycan ordusunun karşı saldırısında Ermeni ordusuna ağır zayiat verdirildi.
Çatışmaların sürdüğü bölgede yeni bir saldırı haber geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırdığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi. Hocavend'de konuşlu S300 sistemi etkisiz hale getirildi. Düşmanın 30'a yakın tank ve zırhlı aracı, 200'den fazla top ve roket sistemi, 25 hava savunma sistemi, 50 tanksavarı ve 5 cephaneliği imha edildi" bilgisine yer verildi.
Ermenistan’ın saldırılarına Azerbaycan ordusu misliyle karşılık veriyor.