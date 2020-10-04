Azerbaycan duyurdu: Biraz önce vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da Ermenistan Kuvvetleri’ne ait 4 tankın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Magathis-Agderins yönünde işgalci Ermeni güçlerine ait 4 tankın imha edildiği bilgisine yer verildi.

Ermenistan’dan küstah saldırı

Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gence bölgesin yapılan füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 1 Azerbaycanlı sivil ölürken 4 kişi de yaralandı.

Çatışma devam ediyor

27 Eylül’de başlayan çatışmalarda Ermeni cephesinde büyük kayıplar var. Ermenistan cephesinde 3 bine yakın asker öldü. Çok sayıda asker ise yaralandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bölgede yaşananlarla ilgili bazı devletlerden acil olarak yardım istedi.