  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan duyurdu: Biraz önce vurduk
Dünya

Azerbaycan duyurdu: Biraz önce vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yaşanan son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:24:00 -
Azerbaycan duyurdu: Biraz önce vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da Ermenistan Kuvvetleri’ne ait 4 tankın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Magathis-Agderins yönünde işgalci Ermeni güçlerine ait 4 tankın imha edildiği bilgisine yer verildi.

Ermenistan’dan küstah saldırı

Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gence bölgesin yapılan füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 1 Azerbaycanlı sivil ölürken 4 kişi de yaralandı.

Çatışma devam ediyor

27 Eylül’de başlayan çatışmalarda Ermeni cephesinde büyük kayıplar var. Ermenistan cephesinde 3 bine yakın asker öldü. Çok sayıda asker ise yaralandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bölgede yaşananlarla ilgili bazı devletlerden acil olarak yardım istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

deniz

BOZKURT ORDUSUNUN DİŞİNE KAN DEĞDİ . 3000 KELLE ALDI İLERLE AZERİ TÜRKÜ GARDAŞLARIMIZ İLERLE DAĞLIK KARABAG ALINANA KADAR DEVAM DEVAM
  • Yanıtla

gardaş eman vermeden bu ehli salibin piçlerini acımadan gebertin şirk dinine sıçtığımın kefereleri
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi
Dünya

24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler:
Dünya

Irak Başbakanı'ndan 'pes' dedirten sözler: "Bizi kurtardı" dedi, 'Gitme' diye yalvardı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Büyükelçiliğinin kapanmasının ve diğer ülke temsilciliklerinin çekilmesinin Irak için felaket sonuçlar..
İran'dan gelen son haberde skandal Türkiye detayı
Dünya

İran'dan gelen son haberde skandal Türkiye detayı

İran basını, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin Türkiye ile ilgili skandal haberlere imza atıyor.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay