Azerbaycan duyurdu: Biraz önce vurduk
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yaşanan son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da Ermenistan Kuvvetleri’ne ait 4 tankın imha edildiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Magathis-Agderins yönünde işgalci Ermeni güçlerine ait 4 tankın imha edildiği bilgisine yer verildi.
Ermenistan’dan küstah saldırı
Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gence bölgesin yapılan füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 1 Azerbaycanlı sivil ölürken 4 kişi de yaralandı.
Çatışma devam ediyor
27 Eylül’de başlayan çatışmalarda Ermeni cephesinde büyük kayıplar var. Ermenistan cephesinde 3 bine yakın asker öldü. Çok sayıda asker ise yaralandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bölgede yaşananlarla ilgili bazı devletlerden acil olarak yardım istedi.