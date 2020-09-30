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Dünya Azerbaycan, düşmanı titreten görüntüleri yayınladı
Dünya

Azerbaycan, düşmanı titreten görüntüleri yayınladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara yönelik yeni görüntüler paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:44:00 -

Geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde provokatif bir saldırı ile Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini ve bazı askeri noktaları hedef alarak ateşkesi ihlal eden Ermenistan, ilk mermiyi sıktığına pişman oldu.

Dost ve kardeş Azerbaycan güçleri, Ermenistan’a ait mevzileri yoğun bombardımana tuttu.

Pazar gününden itibaren meşru haklarını kullanarak düşmana karşılık veren Azerbaycan, hava harekatının yanı sıra, obüs ve roket atarlar ile birçok noktayı ortadan kaldırdı.

Yaşanan çatışmalara ilişkin sık sık bilgilendirme yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yayınladığı son görüntülerle de etkili mücadelesindeki kararlılığını gözler önüne serdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Ermenistan mevzilerini vuran silahlara ve bölgedeki çatışmalar esnasında yaşanan patlamalara yer verildi.

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