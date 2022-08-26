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Gündem Azerbaycan dünyaya az önce ilan etti: Kontrolümüze geçti
Gündem

Azerbaycan dünyaya az önce ilan etti: Kontrolümüze geçti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçin şehrinin tamamen kontrollerine geçtiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 11:23:00 -
Azerbaycan dünyaya az önce ilan etti: Kontrolümüze geçti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Ordusu’nun Laçın şehrine yerleştiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Laçın şehrinin Azerbaycan Ordusu’nun kontrolü altına geçtiğini duyurdu.

Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

099

kfr = ermenistan . '' midyada prince giderken ....

Bal

Hayırlı uğurlu olsun, Allah yardımcınız olsun gardaşlar. Hayırlı Cumalar. Allah'ın selameti üzerinize olsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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