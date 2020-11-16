Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak boru hattı tamamlandı

Çok uluslu TAP yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya getirmek için Selanik'te 4,5 yıl önce temelleri atılan 878 kilometre uzunluğundaki doğal gaz boru hattının, ticari faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP sayesinde Azerbaycan'dan Avrupa pazarlarına yılda 10 milyar metreküp gaz akışının sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TAP Yönetim Kurulu Başkanı Murad Heydarov, "Güney Gaz Koridoru, Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğal gazın taşınmasında öncü rol oynuyor. Halihazırda, Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğal gaz taşımada en modern ve güvenilir sistemlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Heydarov, stratejik ve rekabetçi pazar özelliklerini bir araya getirdiğini belirttiği TAP'ın, Avrupa'nın farklı bir kaynaktan enerji tedarik etmesini de sağladığını kaydetti.

TAP İdari Müdürü Luca Schieppati, bugün uzun vadeli vizyonun gerçeğe dönüştüğünü belirterek, "Çalışanlarımız, hissedarlarımız, projeye dahil olan herkes, çalıştığımız hükümetler ve Avrupa Birliği'ne (AB) bu projeye olan bağlılıklarından, sağlam güvenlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, onların desteği ile mümkün olan bu başarıdan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

TAP boru hattı

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıyacak TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) bağlanmıştı. Projede 4,5 yılın ardından, 13 Ekim'de inşaatın tamamlandığı açıklanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 23 Ekim'de Japonya merkezli Nikkei gazetesinde çıkan mülakatında, TAP projesinin tamamlandığını belirterek, "Artık haftalar içerisinde resmi açılışı yapılacak. Bakü'den Avrupa'ya tarihi bir boru hattı tamamlandı." ifadesini kullanmıştı.

Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP, Yunanistan (550 kilometre), Arnavutluk (215 kilometre) ve Adriyatik Denizi'nden (105 kilometre) geçerek, İtalya'ya (8 kilometre) yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak.

55 bin borunun döşendiği projenin en yüksek noktası, Arnavutluk dağlarında 2 bin 100 metreyi bulurken, en derin noktası ise 810 metre derinlikten geçtiği Adriyatik Denizi oldu.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam kontrol ederken, projede Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5 hisseye sahip bulunuyor.